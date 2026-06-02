Трамп может отказаться от запуска компенсационного фонда на $1,8 млрд

Президент США Дональд Трамп пересматривает решение о запуске компенсационного фонда объемом $1,8 млрд.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее Минюст США объявил о временной приостановке реализации фонда в связи с судебным предписанием.

Фонд был учрежден в рамках урегулирования иска Трампа к Налоговой службе из‑за утечки его налоговых деклараций. Он предполагал компенсации лицам, которые, по утверждению администрации, стали жертвами незаконного судебного преследования при предыдущем руководстве Минюста. Однако инициатива вызвала резкую критику среди республиканцев в Конгрессе, обеспокоенных отсутствием механизмов контроля и возможностью выплат участникам беспорядков 6 января 2021 года у Капитолия.

По словам источника, Трамп рассматривает возможность отказа от дальнейшего продвижения инициативы на фоне политического давления.

Сенатор-республиканец Джим Лэнкфорд заявил, что администрации необходимо «однозначно» объявить о сворачивании фонда. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн выразил надежду, что Белый дом самостоятельно откажется от инициативы.

Минюст сообщил, что будет соблюдать решение федерального судьи Леони Бринкемы, временно заблокировавшей реализацию фонда. Слушание о возможном продлении запрета назначено на 12 июня.

Отдельно федеральный судья во Флориде обязал адвокатов Трампа до 12 июня представить письменный ответ на обвинения критиков урегулирования, утверждающих, что президент отказался от претензий к Налоговой службе, чтобы избежать судебной проверки условий сделки.

