 Телеведущая Кенуль Мухтарова ушла со Space TV, заявив о трёхмесячной задержке зарплаты - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий10:19 - Сегодня
Телеведущая Кенуль Мухтарова рассказала в Instagram Stories о том, что ушла с телеканала Space, на котором вела утреннюю программу «Sevilən səhər», в связи с тем, что в течение трех месяцев не получала заработную плату. 

«Я прекратила сотрудничество с телеканалом Space. Объясню причину, чтобы не было недопонимания. Несколько дней назад я обсудила этот вопрос с руководством. Более того, 1 июня я даже хотела попрощаться со зрителями в эфире. Однако меня попросили немного подождать - возможно, нам удалось бы прийти к какому-то соглашению. Но, к сожалению, найти общий язык мы так и не смогли», - рассказывает К.Мухтарова в Instagram Stories.

Телеведущая подчеркнула, что не собирается никого обманывать, отметив, что «за всю свою жизнь и перед своей аудиторией я никогда не скрывала правду. Речь идёт о вопросе справедливости. За три месяца работы на этом телеканале мне не была выплачена ни одна зарплата. Более того, мне не смогли гарантировать, когда и в каком объёме эти выплаты будут произведены. Поэтому я пожелала всем успехов и решила завершить наше сотрудничество».

Отметим, что ранее в ряде СМИ и социальных сетях сообщалось, что на телеканале Space на фоне финансовых трудностей был закрыт ряд программ и проведены сокращения сотрудников - при этом официальных заявлений со стороны телеканала по поводу текущей ситуации с выплатами заработной платы и уходом ведущей не публиковалось.

