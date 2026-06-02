В АЖД сообщили о гибели молодого человека под колесами поезда

На железнодорожном участке Нариманов-Бёюкшор поезд Баку-Сумгайыт насмерть сбил молодого человека, внезапно вышедшего на пути.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), инцидент произошел 1 июня около 11:13, молодой человек внезапно вышел на пути перед поездом.

Согласно информации, машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния предотвратить столкновение не удалось. В результате происшествия Гулиев Анар Ровшан оглу (2004 г.р.) скончался от полученных травм.

В АЖД вновь призвали граждан пересекать железнодорожные пути исключительно в специально отведенных местах и по пешеходным переходам.