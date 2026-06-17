Очередные группы переселенцев отправились в село Шукюрбейли Джебраильского района - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Переселяющиеся в село Шукюрбейли Джебраильского района – это семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на данном этапе в село Шукюрбейли переселяется 45 семей – 196 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.