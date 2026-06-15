Стало известно о состоянии здоровья Флоры Керимовой

Обнародовано текущее состояние народной артистки Флоры Керимовой.

Об этом в заявлении Oxu.Az сообщил Али Давуд, официальный биограф и помощник народной артистки Азербайджана, известной эстрадной и оперной певицы Флоры Керимовой.

Он отметил, что процесс лечения Флоры Керимовой в настоящее время продолжается: «Ничего серьезного нет.

Пока неизвестно, когда Флору ханум выпишут из больницы. Поскольку у нее проблемы с давлением, мы не торопимся с выпиской домой. Много лет назад Флора ханум перенесла микроинсульт, у нее также были проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой. Через месяц Флоре ханум исполнится 85 лет.

Её дочь Зумруд ханум и внук уже находятся рядом с ней. Принимаются все необходимые медицинские меры для полного восстановления её здоровья. Молим Всевышнего о её скорейшем выздоровлении».

Отметим, что процесс лечения 84-летней народной артистки Флоры Керимовой взят под контроль президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Кроме того, народную артистку навестил помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров.