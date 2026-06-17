Дорожная полиция показала кадры, как невнимательность пешеходов приводит к тяжёлым последствиям - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах и не пренебрегать правилами безопасности.

«Не стоит забывать, что даже мгновенная невнимательность может привести к тяжёлым последствиям», - говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

К обращению также приложено видео, демонстрирующее опасные последствия несоблюдения правил дорожного движения и невнимательности на дороге.