Дорожная полиция показала кадры, как невнимательность пешеходов приводит к тяжёлым последствиям - ВИДЕО
Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах и не пренебрегать правилами безопасности.
«Не стоит забывать, что даже мгновенная невнимательность может привести к тяжёлым последствиям», - говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.
К обращению также приложено видео, демонстрирующее опасные последствия несоблюдения правил дорожного движения и невнимательности на дороге.
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