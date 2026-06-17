В Барде из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотических средств - ВИДЕО

Сотрудники Бардинского районного отдела полиции в результате проведенных мероприятий задержали Мирану Нурушову, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств.

У неё было обнаружено в общей сложности более 10 килограммов марихуаны и гашиша, приобретенных с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении М.Нурушовой избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.