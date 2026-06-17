Поколение ИИ: самые Интеллектуальные в истории или последние, кто умел мыслить самостоятельно?

Искусственный интеллект уже не завтрашний день образования — он прочно обосновался в школах и университетах по всему миру.

В странах с высоким уровнем дохода более двух третей учащихся средних школ сегодня используют генеративные инструменты ИИ для подготовки домашних заданий .

Поможет ли ИИ ученикам или, наоборот, лишит их способности думать самостоятельно?

Начнём с позитивной стороны. Искусственный интеллект способен стать идеальным персональным репетитором, доступным 24/7. Недавнее исследование, проведённое в Университете Северной Каролины и Мельбурнском университете, показало: студенты, использующие ChatGPT как виртуального наставника для разработки исследовательских проектов, в 85 процентах случаев назвали обратную связь от нейросети ценной и полезной. 78 процентов участников заявили, что ИИ помог им улучшить учебные планы.

На глобальном уровне искусственный интеллект стал настолько значимым явлением, что ЮНЕСКО посвятила ему Международный день образования 2025 года. Генеральный директор организации Одрэ Азуле заявила: «ИИ предоставляет широкие возможности для сферы образования при условии, что его использование в школах будет основываться на четких этических принципах. Он должен быть инструментом на службе учителей и учеников, а её главной целью — их автономия и благополучие» .

И вот здесь начинается самое тревожное. Вопрос, вынесенный в заголовок — действительно ли ИИ делает нас глупее? — имеет под собой серьёзную научную основу.

В июне 2025 года группа исследователей из Университета Кипра опубликовала работу на платформе arXiv (это база препринтов, где учёные делятся результатами до официальной публикации). Результаты эксперимента выглядят тревожно: студенты, выполнявшие академическое задание с помощью ChatGPT, продемонстрировали значительно более низкий уровень когнитивной вовлечённости по сравнению с контрольной группой, работавшей самостоятельно . Иными словами, искусственный интеллект провоцирует «когнитивное отключение» — мозг просто перестаёт напрягаться, перекладывая работу на алгоритмы. Исследователи пришли к выводу, что AI-ассистенты могут вести к ослаблению навыков саморегулируемого обучения и глубокой мыслительной работы .

Примерно к тем же выводам пришли специалисты MIT Media Lab. В небольшом, но громком исследовании они зафиксировали, что «чрезмерная опора на решения, предлагаемые ИИ, может способствовать когнитивной атрофии».

Эксперты сходятся в одном: назад пути нет. ИИ уже стал частью образовательного ландшафта, и запретами его не остановить.

По прогнозам ООН, к началу 2030-х годов рынок ИИ может достичь 4,8 триллиона долларов, а до 40 процентов рабочих мест в мире будут в той или иной степени затронуты автоматизацией . Это означает, что задача образования — не изолировать учеников от ИИ, а научить их им пользоваться осознанно, критически и этично. ЮНЕСКО в своём «Руководстве по использованию генеративного искусственного интеллекта в образовании» предлагает установить возрастной ценз в 13 лет для использования ИИ на уроках.

И всё же главная ценность — естественный интеллект человека.Гарвардский физик Фавваз Хаббал добавляет к этому: «Критическое мышление требует человеческого опыта, человеческого понимания, этики и моральных суждений. У машин всего этого сегодня нет. И я пока не вижу, как они этому научатся».

Так будет ли поколение ИИ образованнее? Технически — возможно, да, так как оно будет владеть инструментом, который открывает доступ к любой информации за секунды. Но будет ли оно умнее в том смысле, который мы вкладывали в это слово раньше, — способность анализировать, сомневаться, создавать новое без подсказки алгоритма?

Ответ зависит не от технологии. Он зависит от нас: от того, сумеем ли мы объяснить сегодняшним школьникам разницу между «быстрым ответом» и «глубоким пониманием». Сова на плече может подсказывать, но летать человек всё равно должен сам.

Айхан Меликзаде