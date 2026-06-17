Талех Казымов: Азербайджан готов внести вклад в развитие экосистемы исламских финансов

Будущее исламских финансов зависит от коллективных усилий.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов на «20-м Глобальном форуме IsDB по исламским финансам», проходящем в рамках ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (IsDB) 2026 года в Баку.

По его словам, одной из ключевых задач является развитие человеческого капитала в местных финансовых институтах, а также укрепление профессионального потенциала надзорных органов, независимых аудиторов и других участников рынка. Для достижения этой цели совместно с международными партнёрами проводятся семинары и тренинги, направленные на повышение квалификации специалистов и формирование эффективной экосистемы исламских финансов.

Глава Центробанка подчеркнул, что успех следующего этапа будет зависеть не от отдельных национальных усилий, а именно от коллективной работы: «Одним из главных итогов форума станет дальнейшее укрепление институционального сотрудничества между различными юрисдикциями. Сам форум является очередным подтверждением приверженности принципам добросовестности, прозрачности и инноваций в сфере исламских финансов».

Талех Казымов также добавил, что Азербайджан готов внести свой вклад в развитие экосистемы исламских финансов. По его словам, страна намерена участвовать в формировании будущего отрасли, выступая связующим звеном между регионами, проводящими реформы, и мировыми рынками.

«География формирует наши условия, а выбор, который мы делаем, определяет наше будущее. Сотрудничество, которое мы выстраиваем сегодня, станет основой нашего завтрашнего дня», — подчеркнул он.

Гафар Агаев