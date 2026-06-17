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Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США - ФОТО

First News Media10:37 - Сегодня
Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США - ФОТО

17 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамадеха.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после возвращения Дональда Трампа к власти на второй срок азербайджано-американские отношения успешно развиваются.

Глава государства отметил, что его личные отношения с президентом США находятся на высоком уровне. Он с удовлетворением вспомнил свои визиты в США и встречи с Дональдом Трампом, а также визит в нашу страну вице-президента Джей Ди Вэнса. Президент подчеркнул, что подписание межправительственной Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана и США сыграло историческую роль в расширении двусторонних отношений.

В ходе беседы была отмечена важность того, что Абрахам Хамадех выступил соавтором законопроекта, внесенного в Конгресс США и предусматривающего отмену поправки 907 к Акту в поддержку свободы.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Абрахама Хамадеха в нашу страну будет успешным.

Гость, выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, отметил, что наша страна расположена в весьма уникальном с географической точки зрения регионе.

Он также подчеркнул, что в Азербайджане проводятся такие престижные международные спортивные соревнования, как UFC и Формула-1.

В ходе беседы были затронуты усилия президентов Азербайджана и США по углублению стратегического партнерства. Было отмечено, что оба лидера придают большое значение развитию межгосударственных отношений.

Особо была подчеркнута роль Дональда Трампа в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Также были рассмотрены возможности, которые создаст коридор TRIPP с точки зрения развития региональной транспортной взаимосвязанности.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления диалога между Азербайджаном и Конгрессом США. Было отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в экономической и торговой сферах, в области инвестиций, энергетики, безопасности, транспортной взаимосвязанности, технологий и других направлениях. Также были обсуждены перспективы азербайджано-американского партнерства.

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