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В Азербайджане начинается суд над группой лиц, обвиняемых в контрабанде сигарет

First News Media10:42 - Сегодня
В Азербайджане начинается суд над группой лиц, обвиняемых в контрабанде сигарет

Суд над группой лиц, обвиняемых в контрабанде сигарет в Азербайджане, начинается.

Как стало известно AПA, завершено расследование уголовного дела, находившегося в производстве Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, в отношении Заура Гюльмамедова, Вусала Садыгова, Самира Гахраманбейли, Эльшана Ахмедова, Эльчина Аскерова, Амида Саидова, Эмина Назарова и Шахина Гейдарова, обвиняемых в контрабанде сигарет.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

Дело передано в производство судьи Анара Рзаева.

В результате следственных мероприятий по уголовному делу о противоправных действиях сотрудников Таможенного поста международного торгового морского порта Баку Говсан Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета, сотрудников Открытого акционерного общества «Международный торговый морской порт Баку Говсан», а также других членов преступной группировки, установлены обоснованные подозрения в том, что фактический руководитель ОАО «Международный торговый морской порт Баку Говсан» Руслан Эйюбов, генеральный директор ОАО Рашад Дашдемиров, начальник портовой службы Заур Гашимов, бригадир порта Фаррух Хагвердиев, начальник Таможенного поста торгового морского порта Баку Говсан Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета Фарид Усубов, инспекторы указанного таможенного поста Гейдар Эйвазлы, Тамерлан Ахундзаде и Тахир Тахири, старший оперативный уполномоченный оперативного отдела Оперативно-розыскного управления указанного Главного таможенного управления Энвер Тагиев, а также лица, осуществлявшие перевозку и хранение табачных изделий транспортными средствами — Эльчин Рустамов, Фариз Магеррамов, Фируз Алиев, Амиль Джабраилов, Алескер Исмаилов, Ровшан Тарвердиев, а также другие лица, личности которых устанавливаются следствием, вступив в преступный сговор в составе организованной группы, незаконно ввезли на территорию страны морским путем через указанный порт табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, но не имеющие таковых, на общую сумму свыше 5,4 млн манатов, контрабандным путем из Объединённых Арабских Эмиратов и Исламской Республики Иран.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.4, 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 и 308.2.

По делу в отношении Руслана Эйюбова, Рашада Дашдемирова, Фарида Усубова, Гейдара Эйвазлы, Тамерлана Ахундзаде, Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Магеррамова судом по ходатайству органов предварительного следствия и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, избрана мера пресечения в виде ареста; в отношении Фируза Алиева избрана мера пресечения, не связанная с арестом; остальные лица, покинувшие территорию страны с целью уклонения от следствия, объявлены в международный розыск, в их отношении заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

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