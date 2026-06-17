В рамках ежегодного заседания IsDB подписан ряд соглашений - ФОТО

В Баку между структурами частного сектора Группы Исламского банка развития (IsDB Group) и азербайджанскими партнерами подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Как сообщает 1news.az, достигнуты договоренности по вопросам финансирования, инвестиций и кредитных линий с участием входящих в IsDB Group структур - Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) и Международной исламской корпорации торгового финансирования (ITFC).

В частности, соглашение о сотрудничестве между ICD и SOCAR предусматривает изучение возможностей финансирования, инвестиций и консультирования в Азербайджане. Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и исполняющий обязанности исполнительного директора ICD Халид Аль-Абуди.

Затем между ICD и Азербайджанским фондом развития бизнеса (ABDF) было подписано соглашение «wakala» (один из инструментов исламского финансирования) на сумму 200 млн манатов. Договоренность предусматривает предоставление финансовым учреждениям кредитных линий в национальной валюте для поддержки финансирования частного сектора страны.

Также между ICD и Турецким инвестиционным фондом (TIF) подписано рамочное агентское соглашение на сумму 50 млн долларов США.

Кроме того, ICD и Azerconnect Group подписали мандатное письмо о прямом финансировании на сумму 20 млн долларов США.

На следующем этапе в рамках сотрудничества с ICD был подписан меморандум о намерениях по открытию кредитной линии для TuranBank на сумму 15 млн долларов США.

В ходе мероприятия также было подписано соглашение о финансировании между ITFC и RabitaBank на сумму 10 млн долларов США.

Г.Агаев