Ограничения на поставки армянской продукции в РФ не связаны с политикой, утверждают в Россельхознадзоре

Ограничения на поставки ряда продовольственных товаров из Армении в Россию связаны исключительно с выявленными нарушениями и не имеют политической подоплеки.

Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В интервью «Российской газете» он отметил, что ведомство располагает многолетними данными о работе предприятий, результатами лабораторных исследований, информацией о поставках и зафиксированных нарушениях.

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал он.

По словам Данкверта, основная проблема заключается в недостаточном контроле качества со стороны производителей. Между этапами производства и отгрузки продукции отсутствуют необходимые механизмы внутреннего контроля и взаимодействия.

Он пояснил, что тысячи пучков зелени собираются в одну партию и отправляются в одной машине, после чего контролирующим органам приходится проверять большие объемы продукции. В таких условиях обеспечить полноценный контроль каждой единицы товара крайне сложно.

15 мая Россельхознадзор сообщил о намерении провести инспекцию ряда армянских предприятий, поставки продукции которых ранее были приостановлены. Причиной стали подозрения в поставках фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения. 22 мая ведомство объявило об ограничении на ввоз цветов из Армении.

По итогам проверок, проведенных совместно с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении, ограничения для двух предприятий были сняты. По остальным компаниям проверки продолжаются.

30 мая 2024 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. В ведомстве пояснили, что решение связано с участившимися нарушениями при поставках армянской плодоовощной продукции и принято в целях обеспечения фитосанитарной безопасности.

Со 2 июня были ограничены поставки косточковых культур — вишни, черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов, а также винограда.

С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит в другие страны ЕАЭС подкарантинной продукции, произведенной в Армении или отправленной с территории республики. Под ограничения подпадает вся растительная продукция, за исключением консервов.

На Россию приходится более 90% экспорта сельхозпродукции Армении.