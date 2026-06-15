В шести районах столицы будут отремонтированы дороги - список

В Баку стартует следующий этап улучшения дорожной инфраструктуры.

«Qafqazinfo» со ссылкой на Oxu.az сообщает, что об этом заявили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечено, что в целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан планируется проведение комплексных ремонтно-восстановительных работ на улицах и проспектах, нуждающихся в ремонте, в административных районах столицы. На начальном этапе планируется начать ремонтные работы на ряде улиц и проспектов, расположенных в Наримановском, Ясамальском, Сабаильском, Насиминском, Хатаинском и Низаминском районах.

Улицы и проспекты, где будут проводиться ремонтные работы:

Хатаинский район:

- улица Гадира Мамедова;

- улица Абдуллы Рагимова;

- улица Камандара Рагимова;

- улица Сергея Сенюшкина;

- улица Ровшана Алиева.

Низаминский район:

- вспомогательная дорога на проспекте Гара Гараева;

- улица Джамшида Нахичеванского (правая и левая стороны базара);

- улица Алиага Курчайлы;

- 4-я Кёнделенская улица.

Сабаильский район:

- дорога ко дворцу «Гюлистан»;

- улица Шейха Шамиля;

- улица Буньяда Сардарова;

- улица братьев Алибейовых.

Насиминский район:

- улица Аббасгулу ага Бакиханова (от улицы Рашида Бехбудова до улицы Джейхуна Гаджибейли);

- улица Самеда Вургуна (от улицы Физули до улицы Аббасгулу ага Бакиханова);

- улица Физули (от проспекта Азадлыг до улицы Рашид Бехбудов);

- улица Асифа Махаррамова.

Наримановский район:

- улица Джейхуна Гаджибейли (от улицы Ханифы Алескерова до улицы Михаила Каверочкина);

- дорога Баксол (от проспекта Зии Буньядова до проспекта Азадлыг).

Ясамальский район:

- проспект Гусейна Джавида (от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига);

- проспект Гусейна Джавида (от улицы Ландау до улицы А. Хагвердиева);

- улица Айны Султановой;

- улица Шейха Мухаммеда Хиябани;

- боковая дорога Внешней окружной дороги в направлении Шамахы.

Отметим, что начало ремонтных работ планируется в ближайшее время. Цель — улучшение состояния дорог столицы, повышение удобства движения транспорта и обеспечение безопасности участников дорожного движения.