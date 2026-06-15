В шести районах столицы будут отремонтированы дороги - список
В Баку стартует следующий этап улучшения дорожной инфраструктуры.
«Qafqazinfo» со ссылкой на Oxu.az сообщает, что об этом заявили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Отмечено, что в целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан планируется проведение комплексных ремонтно-восстановительных работ на улицах и проспектах, нуждающихся в ремонте, в административных районах столицы. На начальном этапе планируется начать ремонтные работы на ряде улиц и проспектов, расположенных в Наримановском, Ясамальском, Сабаильском, Насиминском, Хатаинском и Низаминском районах.
Улицы и проспекты, где будут проводиться ремонтные работы:
Хатаинский район:
- улица Гадира Мамедова;
- улица Абдуллы Рагимова;
- улица Камандара Рагимова;
- улица Сергея Сенюшкина;
- улица Ровшана Алиева.
Низаминский район:
- вспомогательная дорога на проспекте Гара Гараева;
- улица Джамшида Нахичеванского (правая и левая стороны базара);
- улица Алиага Курчайлы;
- 4-я Кёнделенская улица.
Сабаильский район:
- дорога ко дворцу «Гюлистан»;
- улица Шейха Шамиля;
- улица Буньяда Сардарова;
- улица братьев Алибейовых.
Насиминский район:
- улица Аббасгулу ага Бакиханова (от улицы Рашида Бехбудова до улицы Джейхуна Гаджибейли);
- улица Самеда Вургуна (от улицы Физули до улицы Аббасгулу ага Бакиханова);
- улица Физули (от проспекта Азадлыг до улицы Рашид Бехбудов);
- улица Асифа Махаррамова.
Наримановский район:
- улица Джейхуна Гаджибейли (от улицы Ханифы Алескерова до улицы Михаила Каверочкина);
- дорога Баксол (от проспекта Зии Буньядова до проспекта Азадлыг).
Ясамальский район:
- проспект Гусейна Джавида (от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига);
- проспект Гусейна Джавида (от улицы Ландау до улицы А. Хагвердиева);
- улица Айны Султановой;
- улица Шейха Мухаммеда Хиябани;
- боковая дорога Внешней окружной дороги в направлении Шамахы.
Отметим, что начало ремонтных работ планируется в ближайшее время. Цель — улучшение состояния дорог столицы, повышение удобства движения транспорта и обеспечение безопасности участников дорожного движения.