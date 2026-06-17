Микаил Джаббаров: Азербайджан высоко ценит долгосрочное партнерство с Группой Исламского банка развития

«Азербайджан высоко ценит долгосрочное партнерство с Группой Исламского банка развития».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Форуме частного сектора ИБР, организованном в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку.

Он отметил, что сотрудничество основано на взаимном доверии, общих приоритетах и практических результатах.

«Наше сотрудничество охватывает такие направления, как развитие частного сектора, финансирование торговли, инфраструктура, поддержка МСБ (малого и среднего бизнеса), зеленый переход и цифровая трансформация».

Министр подчеркнул, что эти сферы составляют основу национальной экономической стратегии Азербайджана.

«Диверсификация экономики остается ключевой стратегической целью, и в ненефтяном секторе существуют широкие возможности», — добавил он.

Гафар Агаев