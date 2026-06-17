Министр: В рамках форума ожидается подписание контрактов на более $4,7 млрд 

В рамках форума Группы Исламского банка развития в Баку ожидается подписание более 32 соглашений, включая меморандумы о взаимопонимании, на общую сумму свыше 4,7 млрд долларов США.

Как сообщает 1news.az, об этом на форуме заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, успех предыдущего форума, в ходе которого были подписаны соглашения на общую сумму более 3,6 млрд долларов США, наглядно продемонстрировал потенциал этой платформы: «С самого начала подготовки к нынешнему ежегодному собранию мы работали как единая команда над тем, чтобы создать Форум частного сектора, который будет выделяться высокими стандартами не только по объему заключаемых соглашений, но и по масштабу создаваемого им воздействия».

Министр отметил, что уже зарегистрировано рекордное число участников, что свидетельствует о высоком интересе к мероприятию и его актуальности.

Г.Агаев