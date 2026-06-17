Премьер-министру Али Асадову представлен проект Bright Uzbekistan

В рамках рабочего визита в Узбекистан Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову был представлен специальный выпуск журнала Bright Uzbekistan, являющегося международным медиапроектом.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что в 3-м и 4-м специальных выпусках журнала, посвященных Азербайджану, отражены богатое наследие государственности Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и успехи, достигнутые страной под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.