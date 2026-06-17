Микаил Джаббаров: Карабах и Восточный Зангезур являются новыми направлениями для инвестиций
Азербайджан предлагает широкий спектр механизмов поддержки для стимулирования инвестиций.
Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Форуме частного сектора Группы Исламского банка развития, организованном в рамках 51-го ежегодного заседания Группы банка в Баку.
По его словам, налоговые и таможенные льготы, льготное финансирование и индустриальные парки создают благоприятные возможности для инвесторов.
«Такие платформы, как Алятская свободная экономическая зона, предоставляют бизнесу готовую инфраструктуру», - сказал министр.
Он отметил, что сегодня Карабахский экономический район и Восточно-Зангезурский экономический район также являются новыми направлениями для инвестиций: «Расположение этих территорий на маршруте Среднего коридора способствует усилению роли Азербайджана как логистического и транзитного центра».
Г.Агаев