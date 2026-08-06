Стали известны подробности массовой драки в Гяндже - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности массовой драки, произошедшей у одного из ресторанов в поселке Почт в Гяндже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Азер Юсифов (1983 г.р.) получил смертельное ножевое ранение, пытаясь разнять участников драки. От полученных травм он скончался на месте.

Сообщается, что мужчина был женат и воспитывал двоих детей.

10:30

Стало известно о состоянии пострадавших в результате массовой драки, произошедшей у одного из ресторанов в Гяндже.

В ответ на запрос 1news.az в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 6 августа в 04:30 в отделение скорой медицинской помощи больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединённой больнице были госпитализированы трое мужчин.

"Пострадавшим с различными телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра и лечения их состояние было оценено как удовлетворительное, в связи с чем они были отпущены домой", - говорится в заявлении.

08:39

В Гяндже массовая драка у одного из ресторанов закончилась убийством.

Как передает Report, в ходе конфликта 42-летний Азер Юсифов получил ножевое ранение и скончался на месте происшествия.

Кроме того, ножевые ранения получили 30-летний Рахиб Байрамлы, 27-летний Турал Ильясов и его ровесник Азамат Пещерский. Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Гянджи.

По подозрению в совершении убийства сотрудники полиции задержали 19-летнего М. Мамедзаде, который передан следствию.

По факту проводится расследование.