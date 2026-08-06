Обмен разведданными между США и Украиной набирает обороты и вернулся к прежним высоким показателям.

Об этом пишет Politico.

«По мнению экспертов, давно занимающихся вопросами Украины, сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям», — говорится в публикации.

Американский сенатор Марк Уорнер также заявил изданию, что видит признаки улучшения сотрудничества в области обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом. «Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», — сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что удары по мирному населению России наносятся с использованием разведданных, предоставляемых Западом. Он подчеркнул, что ответственность за атаки лежит не только на Киеве, но и на тех, кто предоставляет ему разведывательную информацию.