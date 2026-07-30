До +41°C: Опубликован прогноз погоды в Азербайджане на август

В августе средняя месячная температура воздуха в Азербайджане ожидается близкой к климатической норме, а в отдельных районах — несколько выше нормы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Количество осадков за месяц, по прогнозам, в целом будет соответствовать климатической норме.

В первые дни августа на большей части территории страны сохранится преимущественно сухая погода. Вместе с тем в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Баку и Абшеронский полуостров

Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 26-28°C, что соответствует климатической норме или немного превышает ее. Температура воздуха ночью составит 22-27°C, днем – 30-35°C, при этом в отдельные дни первой и второй декад столбики термометров могут приблизиться к 40°C. Месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы (6-8 мм).

Нахчыван, Джульфа, Ордубад, Садарак, Шахбуз и Шарур

Средняя месячная температура воздуха составит 27-29°C, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью ожидается 22-27°C, днем – 33-38°C, а в отдельные дни первой и второй декад температура может достигать около 41°C. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы (6-10 мм).

Ханкенди, Шуша, Ходжалы, Ходжавенд, Агдам, Геранбой, Дашкесан и Гедабей

Средняя температура воздуха ожидается на уровне 22–25°C, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит 15–20°C, днем — 22–27°C, однако в отдельные дни первой и второй декад воздух может прогреваться до 34–38°C. Осадки ожидаются в пределах нормы (26–55 мм).

Джебраил, Кельбаджар, Губадлы, Лачин и Зангилан

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне 23-25°C, что соответствует климатической норме. Ночью ожидается 15-20°C, днем – 22-27°C, а в отдельные дни первой и второй декад температура может достигать 35-38°C. Количество осадков ожидается в пределах нормы (15-37 мм).

Газах, Гянджа, Агстафа, Шамкир, Товуз, Тертер и Физули

Средняя месячная температура составит 25-28°C, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью ожидается 22–27°C, днем — 33–38°C, в отдельные дни первой и второй декад — до 41°C. Осадки прогнозируются в пределах нормы (19–27 мм).

Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Исмаиллы, Агсу, Шамаха, Сиязань, Шабран, Хызы, Губа, Хачмаз и Гусар

Средняя температура воздуха ожидается на уровне 23–27°C, что соответствует климатической норме или немного превышает ее. Ночью температура составит 19–24°C, днем — 30–35°C, а в отдельные дни первой и второй декад может достигать 37–39°C. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, а местами — несколько выше нормы (13–116 мм).

Евлах, Гёйчай, Агдаш, Кюрдамир, Имишли, Агджабеди, Мингячевир, Бейлаган, Сабирабад, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Зардаб, Сальян и Нефтчала

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне 27–29°C, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью ожидается 22–27°C, днем — 33–38°C, а в отдельные дни первой и второй декад температура может приблизиться к 41°C. Осадки ожидаются в пределах нормы (6–22 мм).

Масаллы, Ярдымлы, Лерик, Ленкорань, Билясувар, Астара и Джалилабад

Средняя месячная температура воздуха составит 24–27°C, что соответствует климатической норме или немного превышает ее. Ночью температура воздуха ожидается в пределах 22-27°C, днем – 30-35°C, а в отдельные дни первой и второй декад воздух может прогреваться до 38°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы (13–83 мм).