Пашинян отправился на заседание ЕАЭС

Армянский премьер Никол Пашинян отправился в Кыргызстан на заседание Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина.

«Премьер-министр Никол Пашинян отбыл с двухдневным рабочим визитом в Киргизскую Республику. В Чолпон-Ате премьер-министр примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета», — говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

В конце июля Пашинян, касаясь российских ограничений на экспорт армянской продукции, заявил, что если не будет найдено решение, это станет началом конца ЕАЭС.

С другой стороны, на состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран — членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

Согласно статданным, Армения потеряет почти 40% товарооборота в случае выхода из Евразийского экономического союза.