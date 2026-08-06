Россия заявила о драматическом падении товарооборота с Арменией

Товарооборот между Россией и Арменией сокращается драматически, в 2026 году этот показатель упал на две трети по отношению к прошлому году и продолжит сокращаться.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает Sputnik Армения.

«Та ситуация, которая развивается в отношениях ЕАЭС и Армении, была прогнозируемой. Мы в течение последних 3-4 лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности, риски сокращения товарооборота», — указал зампред правительства РФ.

В 2024 году товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного показателя — порядка $12 млрд, это огромная цифра. В прошлом году он упал до около $8 млрд.

«В этом году идет драматическое падение товарооборота — примерно на две трети он сократился по отношению к 2025 году. Ситуация такова, что, очевидно, он будет и дальше сокращаться», — констатировал Оверчук.

Ранее Статистический комитет Армении сообщал, что торговый оборот Армении с Россией за первые 5 месяцев 2026 года сократился примерно на $567 млн — с $2 млрд 763 млн до $2 млрд 196 млн.