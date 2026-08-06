В Азербайджане из госбюджета за 7 месяцев возвращено около 192 млн манатов

В Азербайджане в январе-июле 2026 года из государственного бюджета физическим и юридическим лицам в общей сложности возвращено 191 млн 596,3 тыс. манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство финансов, это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эти средства включают возврат НДС, уплаченного физическими лицами за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания, за услуги в области культуры (театр, кино, музей, концерт), медицинские услуги, в том числе за гостиничные услуги на освобожденных от оккупации территориях, а также за приобретение иностранцами на территории страны товаров, не предназначенных для производственных и коммерческих целей.

Наряду с этим была возвращена часть НДС, уплаченного за жилые и нежилые площади, приобретенные в безналичном порядке у лиц, занимающихся строительной деятельностью, а также излишне уплаченные другие налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.