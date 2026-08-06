 Пашинян пообещал вернуть государству награбленное имущество на $2 млрд | 1news.az | Новости
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Пашинян пообещал вернуть государству награбленное имущество на $2 млрд

First News Media11:25 - Сегодня
Пашинян пообещал вернуть государству награбленное имущество на $2 млрд

До 2031 года государству нужно вернуть $2 млрд незаконного имущества.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, такие ожидания становятся реалистичнее по мере того, как начинают полноценно действовать правовые механизмы конфискации незаконного имущества (денежных средств, недвижимости). Почти 8 лет, до конца 2025 года, эти механизмы находились в процессе формирования, пока не было принято соответствующее решение Конституционного суда и ряд других правовых актов. Но теперь они начали действовать, и до 2031 года следует обеспечить указанный результат, добавил Пашинян.

Он отметил, что эти цели зафиксированы и в программе правительства на 2026-2031 годы, которую накануне обсудили у премьер-министра.

В ходе предвыборной кампании премьер заявлял, что общество устало от обещаний правительства «вернуть награбленное имущество» и начинает терять доверие к этим заявлениям.

Источник: Sputnik Армения

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