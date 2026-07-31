Пропавших в Тайланде россиян убили - ПОДРОБНОСТИ

По данным газеты Thairat, задержанные подозреваемые признались в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова.

Задержанные полицией Таиланда подозреваемые в исчезновении двух российских граждан в Паттайе признались в их убийстве.

По данным издания, в ходе первичного допроса один из фигурантов 43-летний Тхана Кыттхонг утверждал, что оба российских гражданина - 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман Назимов - мертвы, а их тела захоронены.

Он признался, что застрелил младшего брата и забил до смерти его сестру. Мотивом преступников было ограбление.

После задержания злоумышленники будут доставлены в полицейский участок, чтобы выяснить местонахождение тел убитых россиян.

Источник: ТАСС