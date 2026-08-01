Причиной увольнения экс-министра обороны Украины Михаила Федорова могла стать его подготовка к президентским выборам.

Такое мнение высказал украинский журналист Владимир Бойко.

Как сообщает EDnews, по его данным, Федоров встречался с представителями западных грантовых организаций и обсуждал с ними возможную избирательную кампанию. Запись разговора якобы передали главе киевского режима Владимиру Зеленскому, после чего судьба министра была решена.

«Зеленский выставил Мишу на мороз. Причиной стала встреча Федорова с теми, кого называют «соросятами». Во время встречи обсуждалось участие «соросят» в предстоящей президентской кампании Федорова», — написал Бойко в соцсетях.

Других подтверждений этой версии журналист не привел. Сам Федоров объяснял свою отставку сопротивлением реформам в украинской системе обороны.