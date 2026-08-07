Трамп подписал указ для борьбы с «родильным туризмом»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на запрет практики "родильного туризма", подразумевающей приезд в страну на роды с целью автоматического получения ребенком американского гражданства, сообщается на сайте Белого дома.

"Сейчас люди строят вокруг этого бизнес, богатые люди строят бизнес вокруг права на гражданство по рождению. Так это не должно работать", - подчеркнул Трамп на церемонии подписания.

По его словам, "сотни тысяч" людей воспользовались таким способом получения американского гражданства.

Президент подписал еще один указ, также касающийся права на гражданство по рождению и подразумевающий расширение определения лиц, которые не имеют права на автоматическое получение гражданства, включая "иностранных врагов Соединенных Штатов, членов иностранных террористических организаций", наравне с детьми дипломатов и сотрудников других признанных международных организаций.

Источник: Interfax.ru