Стала известна личность человека, погибшего в результате обрыва лифта в торговом центре в Баку - ОБНОВЛЕНО
Стала известна личность человека, погибшего в результате обрыва лифта в торговом центре в Баку.
Как стало известно Oxu.Az, инцидент произошел вчера в шахте лифта торгового центра «Лачын», расположенного на территории Низаминского района столицы. Намиг Мамедов, 1962 года рождения, упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу, однако скончался там от полученных ранений.
По имеющимся данным, Н. Мамедов являлся механиком ПО «Баклифт» и в этот момент ремонтировал лифт торгового центра. Во время проведения работ возникла неисправность, в результате чего Н. Мамедов упал в шахту.
По факту проводится разбирательство.
2026/08/05 20:40
В Баку в торговом центре произошел несчастный случай.
Как сообщает Lent.az, происшествие произошло в торговом центре «Лачын», расположенном на территории Низаминского района Баку.
Один из работников торгового центра упал в шахту лифта. Его доставили в одну из частных клиник, однако спасти его не удалось.