Стала известна личность человека, погибшего в результате обрыва лифта в торговом центре в Баку - ОБНОВЛЕНО

Стала известна личность человека, погибшего в результате обрыва лифта в торговом центре в Баку.

Как стало известно Oxu.Az, инцидент произошел вчера в шахте лифта торгового центра «Лачын», расположенного на территории Низаминского района столицы. Намиг Мамедов, 1962 года рождения, упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу, однако скончался там от полученных ранений.

По имеющимся данным, Н. Мамедов являлся механиком ПО «Баклифт» и в этот момент ремонтировал лифт торгового центра. Во время проведения работ возникла неисправность, в результате чего Н. Мамедов упал в шахту.

По факту проводится разбирательство.

2026/08/05 20:40

В Баку в торговом центре произошел несчастный случай.

Как сообщает Lent.az, происшествие произошло в торговом центре «Лачын», расположенном на территории Низаминского района Баку.

Один из работников торгового центра упал в шахту лифта. Его доставили в одну из частных клиник, однако спасти его не удалось.