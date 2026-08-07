Пашинян назвал укрепление сотрудничества с ЕАЭС одним из приоритетов Армении
Укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Армении.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Чолпон-Ате в Киргизии.
"Укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. Этот подход найдет свое отражение и в программе нового правительства, которое мне доверено возглавить", - сказал он.
Источник: ТАСС
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