Пашинян назвал укрепление сотрудничества с ЕАЭС одним из приоритетов Армении

Укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Армении.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Чолпон-Ате в Киргизии.

"Укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. Этот подход найдет свое отражение и в программе нового правительства, которое мне доверено возглавить", - сказал он.

Источник: ТАСС