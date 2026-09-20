Эд Ширан высказался о Газе после спора с пропалестинским рэпером - ВИДЕО

Британский певец Эд Ширан впервые публично высказался о ситуации в Газе после скандала вокруг исключения рэпера Macklemore из его американского тура.

Выступая на концерте в Филадельфии, Ширан извинился за свои действия во время разгоревшегося спора и заявил, что больше не может скрывать свое отношение к происходящему.

Певец назвал нападение на Израиль 7 октября 2023 года «ужасным», одновременно охарактеризовав происходящее в секторе Газа как «катастрофическое и неоправданное». Он также выразил обеспокоенность ситуацией на Западном берегу.

Ширан подчеркнул, что не стремился становиться политическим активистом и хотел, чтобы его концерты объединяли людей независимо от их взглядов. При этом музыкант выступил против практики предварительного согласования содержания выступлений владельцами концертных площадок.

Скандал вокруг тура Ширана начался после того, как Macklemore был исключен из числа артистов разогрева после пропалестинских высказываний и призыва «Свободу Палестине» на концерте в Нью-Джерси. Сам Ширан утверждал, что решение принимал не он, а организаторы тура.

После исключения Macklemore еще несколько артистов отказались участвовать в туре в знак солидарности с рэпером. В результате концерт в Филадельфии Ширан начал без артиста на разогреве.