В Азербайджане сократили сроки встреч кандидатов в усыновители с детьми

В Азербайджане внесены изменения в "Правила усыновления детей, лишенных родительской опеки, в том числе усыновления детей, являющихся гражданами Азербайджанской Республики, иностранцами и лицами без гражданства".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, для ознакомления кандидата с ребенком и установления семейных связей встречи в учреждении, где содержится ребенок, будут организовываться в течение 1 месяца (в объеме не менее 20 часов в месяц). Ранее этот срок составлял 2 месяца (не менее 40 часов).

Кроме того, в отношении детей в возрасте от 0 до 3 лет на основании отчета социального работника этот срок может быть сокращен до 6 часов в течение 10 дней (ранее - до 12 часов в течение 20 дней).