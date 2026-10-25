Неймар прокомментировал свое удаление в матче с «Баией» из-за жалобы Родриго Нестора - ВИДЕО

Нападающий «Сантоса» Неймар получил красную карточку в игре 32-го тура бразильской Серии А против «Баии» (1:1). Причиной удаления стал разговор экс-игрока «Барселоны» с хавбеком соперников Родриго Нестором, во время которого форвард прикрыл рот ладонью.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», Нестор пожаловался на это арбитру.

Позже форвард «Сантоса» эмоционально высказался о случившемся:

«Я считаю поступок Нестора очень серьезным поступком. Почему? Потому что это правило было введено для борьбы с расизмом, а он просто решил использовать его в своих интересах, хотя я закрыл рот рукой и даже ничего ему не произнес. Разумеется, мы спорили и обменивались колкостями — это обычное дело в футболе. Но поступить так — крайне низко. Как можно манипулировать законом, созданным против расизма? Мне очень досадно из-за этой подлости».

После этой ничьей «Сантос» занимал 8-е место в таблице чемпионата Бразилии, имея в активе 46 очков.