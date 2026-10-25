Россия заявила о готовности возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября.

Как передает 1news.az со ссылкой на местные медиа, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы проведения в начале ноября трехсторонней встречи с представителями России и США.