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Израиль закрыл все КПП на границе с Газой и изолировал Западный берег

Редакция 1news10:05 - Сегодня
Израиль закрыл все КПП на границе с Газой и изолировал Западный берег

Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с сектором Газа и ввел режим полной изоляции палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан 7 октября в связи с третьей годовщиной атаки боевиков ХАМАС на израильскую территорию.

Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и решением министра обороны <...> 7 октября введен режим полной изоляции в районе Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан. - Прим. ТАСС), а также закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в связи с годовщиной событий 7 октября [2023 года]. Гуманитарная помощь в сектор Газа поступать не будет", - говорится в заявлении. Израиль также закрывал все КПП на границе с палестинским анклавом и вводил режим изоляции Западного берега Иордана 5 октября, когда в еврейском государстве проходили государственные памятные церемонии.

Ранним утром 7 октября 2023 года вооруженные участники ХАМАС и других палестинских группировок вторглись из Газы на израильскую территорию. Их вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве, активная фаза которой продолжалась с перерывами почти два года.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы новых структур по управлению сектором, но для перехода к этому этапу Израиль требует сперва полностью разоружить отряды ХАМАС, чего до сих пор не произошло.

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