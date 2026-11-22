Правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение о запрете суррогатного материнства, соответствующий законопроект будет инициирован в ближайшее время, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия после заседания большинства.

С января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии доступны только для граждан страны. Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением являются лишь расходы на беременность и роды.

"Мы понимаем, что запрет суррогатного материнства может иметь определенные экономические последствия, однако считаем, что экономическая выгода не может перевесить связанные с этим риски и этические вопросы", – заявил Кирцхалия.

По его словам, власти активно обсуждают этот вопрос с Патриархией Грузии.

Как отметил Кирцхалия, главными основаниями для запрета стали связанные с суррогатным материнством этические и правовые риски, в том числе торговля людьми, возможная эксплуатация женщин и защита прав детей.

Информация о суррогации, искусственном оплодотворении (in vitro) и инсеминации в Грузии с 1 января 2024 года аккумулируется в едином реестре. Медучреждения, где проводятся данные процедуры, обязаны размещать в этом реестре информацию об использованных тканях и клетках, об эмбрионах, а также материалах и лицах, контактирующих с ними.

ИСТОЧНИК: Sputnik Грузия