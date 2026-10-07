«Вы в Инстаграме и так голая»: как спор о женской раздевалке перерос в личные выпады владельца Karabakh Fitness

Где проходит граница между необходимостью помочь ребенку и правом другого человека на личное пространство?

Кто должен определять эту границу - родители, посетители или учреждение, которое оказывает услуги? И что происходит, когда человек обращается к администрации с просьбой уважать его границы, а в ответ сталкивается не только с бездействием, но и с переходом на личность.

Как сообщает 1news.az, в Баку посетительница фитнес-клуба Karabakh Fitness, расположенного в Белом городе, Д.А. рассказала о конфликте с администрацией заведения, который возник из-за нахождения несовершеннолетнего мальчика в женской раздевалке и душевой. По имеющейся информации, мальчику 7 лет и он перешел во 2 класс.

По словам девушки, на протяжении трех месяцев она неоднократно обращалась к сотрудникам клуба, пытаясь решить ситуацию непосредственно внутри заведения. Однако, как утверждает посетительница, ее обращения не привели к изменению ситуации, а после очередной жалобы ее абонемент был аннулирован, причем, без предупреждения.

По словам посетительницы, речь идет о мальчике, который регулярно приходит в клуб вместе с матерью и заходит с ней в женскую раздевалку и душевую. Как утверждает девушка, она неоднократно видела ребенка там в то время, когда женщины переодевались.

На протяжении трех месяцев она, по ее словам, обращалась к разным администраторам. Каждый раз ей обещали разобраться в ситуации, однако мальчик продолжал появляться в женской раздевалке.

Очередной неприятный эпизод произошел, когда посетительница находилась в раздевалке в нижнем белье и туда вновь вошла женщина вместе с сыном. После этого девушка вновь обратилась к администратору.

Но на это сотрудница ответила: «Он же маленький». Вместе с администратором она отправилась в раздевалку, чтобы найти мать ребенка и поговорить с ней, однако женщину обнаружить не удалось.

Позднее девушка вновь подняла вопрос перед руководством клуба. На этот раз она находилась в заведении вместе с маленькой дочерью и объяснила, почему считает присутствие мальчика в женской раздевалке нарушением личных границ.

«Сегодня я пришла в зал, со мной была дочка, которую я учу, что никто не имеет права видеть, как ты переодеваешься, особенно мужской пол», — написала она.

Кроме того, как утверждает девушка, при ее дочери прозвучало сравнение нижнего белья с купальником.

«А что такого, что в нижнем белье вы? Что на пляже вы также ходите в купальнике», - привела она слова руководителя.

После этого, ей предложили вариант, при котором мать ребенка могла бы переодевать его в дальней части раздевалки, чтобы он меньше пересекался с другими посетительницами. Также, как утверждает девушка, обсуждался частичный возврат средств в случае, если проблему не удастся решить.

Сама посетительница говорит, что не требовала прекратить занятия ребенка и пыталась найти компромисс. В частности, она предложила использовать отдельную комнату для переодевания.

По ее словам, в клубе имеются VIP-комнаты, которые, как она считает, могли бы использоваться матерью для переодевания ребенка. В качестве другого варианта она предлагала переодевать его в дальней части раздевалки.

«Я сказала, что если уж так вышло, что во взрослом спортивном зале у вас есть занятия с детьми, тем более мальчики, почему бы не выделить отдельную комнату для такого случая?» - рассказала она 1news.az.

По словам девушки, конкретного решения администрация ей не предложила. Отдельно возник вопрос о возврате денежных средств. Как утверждает посетительница, она поставила вопрос о возврате только в случае, если клуб не сможет решить проблему. Срок действия ее абонемента, по ее словам, истекал 5 октября.

Девушка говорит, что руководство сначала заявило об отсутствии возможности вернуть деньги согласно внутренним правилам клуба, после чего предложило выплатить ей 100 манатов наличными (как выяснила редакция, абонемент стоил 300 манатов). Она отказалась и попросила оформить возврат на банковскую карту, с которой производилась оплата.

Посетительница также не согласна с тем, что ее абонемент был аннулирован «по ее просьбе».

«Я сказала, что если эту ситуацию никак нельзя решить, тогда возвращайте мне деньги за абонемент. Это не было просьбой просто аннулировать его. Я хотела, чтобы проблему решили», — пояснила она.

После публикации своей истории девушка отметила владельца клуба Юсифа Нуруллаева. По ее словам, он связался с ней и направил несколько аудиосообщений. (Редакция 1news.az располагает аудиозаписью, предоставленной посетительницей.)

Вместо обсуждения непосредственно правил клуба и порядка нахождения детей в раздевалке владелец, согласно записи, перешел к комментариям относительно страницы девушки в Instagram, ее внешности и фотографий в купальнике.

«..На вашей странице и так вы голая, в море ходите, в “Мерседесах”, в лифчиках стоите, ложитесь, загораете, там сколько взрослых мужчин проходит рядом. Сами лежите раскрыв ноги, все видят ваши ляжки. А это нормально?..», - говорится в предоставленной редакции аудиозаписи.

В другом фрагменте мужчина говорит о намерении сохранить фотографии девушки и опубликовать их вместе с содержанием ее публикации.

«….Я сейчас ваши фотографии буду скачивать. И выложу все, что вы написали. Посмотрю, кто будет реагировать. Давай сделаем это. Без проблем. Я сейчас все соберу», - говорится в записи.

Девушка восприняла эти слова как угрозу публикации ее фотографий и давление в связи с жалобой.

Сам факт наличия фотографий в открытом профиле, не имеет отношения к вопросу, который поднимался перед клубом. Речь шла о приватности в помещении, предназначенном для переодевания, где посетители не предполагают публичности своих действий. Но в итоге, владелец позволил себе полное нарушение личных границ и прав незнакомой женщины.

Отдельный спор возник и вокруг возраста ребенка. По словам девушки, представители клуба утверждали, что мальчику пять лет. Но в открытых источниках и по имеющимся данным, он родился в 2019 году и учится во втором классе.

Вопрос о возрасте ребенка имеет значение и с точки зрения необходимости родительской помощи при переодевании. Для получения профессиональной оценки 1news.az обратился к психологу Октаю Мамедли.

По его словам, детям примерно до 5-6 лет действительно может требоваться помощь родителей при переодевании, поэтому совместное нахождение в раздевалке в этом возрасте может быть допустимо.

«Однако уже постепенно важно формировать у ребенка понимание личных границ и уважение к собственному телу», - отметил специалист.

По словам психолога, примерно с шести лет ребенку желательно предоставлять больше личного пространства.

«В этом возрасте дети начинают гораздо сильнее осознавать приватность и могут испытывать дискомфорт в подобных ситуациях. Кроме того, у ребенка может проявляться естественный интерес к телу и различиям между полами. Сам интерес к телу в определенном возрасте является естественным, однако это не означает, что окружающие должны оставаться без личных границ», - пояснил Октай Мамедли. Он также отметил, что по мере взросления ребенка ответственность родителей за обеспечение ему отдельного пространства возрастает.

Еще один аспект ситуации связан с правами потребителя. Представитель Союза потребителей Эйюб Гусейнов считает, что подобные вопросы должны регулироваться понятными и заранее установленными правилами самого учреждения.

«Родителям, независимо от возраста ребенка, неправильно водить его в неположенные для его пола места, бани и тому подобное», - сказал он.

По словам Гусейнова, в подобных ситуациях также возникает вопрос возврата средств за неиспользованный период услуги.

Он считает, что фитнес-клубы должны заранее информировать клиентов о своих внутренних правилах.

«Было бы очень хорошо, если бы подобные учреждения вывешивали свои внутренние правила на стене, чтобы потребители могли ознакомиться с ними при обращении», - отметил представитель Союза потребителей.

В подобных случаях он рекомендует потребителям обращаться в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики по телефону 012-599-76-00.

Таким образом, в центре конфликта оказалась не только сама возможность нахождения ребенка в женской раздевалке. Важным остается и вопрос о том, каким образом фитнес-клуб должен реагировать на подобные ситуации, если интересы одного посетителя пересекаются с правом других клиентов на приватность.

Ведь самое неприятное в этой истории произошло уже после спора о мальчике. Потому что в какой-то момент речь вообще перестала идти о ребенке, раздевалке и правилах клуба. Незнакомый мужчина, являясь владельцем, просто начал обсуждать тело женщины.

Даже если женщина фотографируется в купальнике, это не значит, что она согласилась быть раздетой перед посторонними людьми в раздевалке. Если она выкладывает фотографии своего тела, это не значит, что любой мужчина получает право комментировать. И уж тем более это не дает владельцу бизнеса права использовать ее фотографии как инструмент давления во время конфликта.

Это очень знакомая логика, ведь если женщина сама показывает свое тело там, где она этого хочет, значит, якобы она больше не может устанавливать границы там, где хочет их установить сама. Будто право на приватность нужно заслужить «достаточно скромным» поведением.

Женщина может быть в купальнике на пляже, фотографироваться в нижнем белье, публиковать фотографии своих ног, носить короткую юбку, заниматься спортом, выглядеть как угодно и при этом совершенно нормально не хотеть, чтобы посторонний мужчина или мальчик находился рядом с ней, пока она переодевается. Одно право никак не отменяет другое.

И особенно показательно, что вместо ответа на конкретную жалобу владелец клуба выбрал разговор о том, как сама женщина выглядит и что она позволяет себе публиковать. Буквально попытка поставить под сомнение ее право вообще предъявлять претензию.

И в этом, пожалуй, самая большая проблема всей истории. Женщина три месяца пыталась решить вопрос внутри клуба. Она обращалась к администраторам, предлагала варианты, говорила об отдельной комнате, предлагала переодевать ребенка в дальней части раздевалки.

А в итоге разговор дошел до того, что взрослый мужчина начал объяснять ей, почему ее собственные фотографии якобы дают ему право рассуждать о ее теле и почему ее претензия не заслуживает того же уважения, которого она ожидала от клуба как клиент.

1news.az обратился к представителям Karabakh Fitness за комментарием по поводу ситуации, правил клуба, нахождения ребенка в женской раздевалке, аннулирования абонемента и содержания аудиозаписи.

Но на момент публикации материала редакция не получила ответа от фитнес-клуба.