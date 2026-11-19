Внутриполитическая повестка в Армении вновь вошла в фазу острого противостояния.

Выступая в ходе правительственного часа в Национальном собрании, премьер-министр Никол Пашинян предложил оппозиционным силам своеобразную политическую сделку, напрямую увязав судьбу своего пребывания у власти с проведением общенационального референдума по проекту новой Конституции.

Глава армянского правительства сформулировал условие предельно жестко: оппозиция должна перестать блокировать конституционный процесс и согласиться на плебисцит. При этом, по словам самого Пашиняна, исход голосования в любом случае приведет к его уходу из власти — разница лишь в сроках и последствиях для страны.

«Если народ голосует против, то я ухожу. Так сказать, "сдаемся". Если голосует за, то принимаем Конституцию, делаем мир институциональным, открываем TRIPP, проводим делимитацию сложных участков границы, и тогда я тоже ухожу», — заявил Пашинян с парламентской трибуны.

Однако за внешней демонстрацией готовности к компромиссу сразу же последовала прямая угроза. Пашинян дал понять, что в случае искусственного затягивания вопроса со стороны политических оппонентов власть готова прибегнуть к радикальному сценарию — запуску «бульдозера» внеочередных парламентских выборов. По расчетам премьера, их итогом должно стать полное вытеснение двух нынешних оппозиционных фракций из законодательного органа. «Так что, если вы меня не удалите, я вас удалю», — резюмировал глава кабинета министров.

Парламентская арифметика и вынужденный шаг

Заявления Пашиняна, прозвучавшие в свойственной ему экспрессивной манере, стали реакцией на политические ограничения, с которыми столкнулась правящая команда. Как известно, после парламентских выборов в Армении у Пашиняна в нынешнем созыве законодательного органа отсутствует конституционное большинство, на которое он мог бы опереться при проведении фундаментальных законодательных реформ.

В таких условиях принять новый Основной закон исключительно силами провластных депутатов невозможно, что делает общенациональный референдум не столько жестом доброй воли, сколько единственным легитимным и технически доступным механизмом. А проект новой конституции в любом случае требует одобрения граждан на референдуме, а сам текст документа, должен быть обнародован уже до конца текущего месяца.

Таким образом, риторика о «сделке» во многом призвана перехватить политическую инициативу. Вместо того чтобы выглядеть руководителем, вынужденным идти на плебисцит из-за нехватки голосов в парламенте, Пашинян пытается представить референдум как ультиматум оппозиции: либо оппоненты принимают бой на электоральном поле здесь и сейчас, либо рискуют потерять парламентские мандаты в ходе досрочных выборов.

Геополитический подтекст: мир, границы и маршрут TRIPP

Особое внимание в выступлении армянского премьера привлекает перечень задач, которые он намерен решить в случае положительного исхода референдума перед своим уходом. В этот список вошли три ключевых пункта: институционализация мира, завершение делимитации сложных участков границы и запуск маршрута TRIPP.

Для региональной повестки эта связка имеет принципиальное значение. Вопрос изменения Конституции Армении на протяжении длительного времени остается одним из центральных элементов в дискуссиях вокруг армяно-азербайджанского мирного урегулирования. Баку последовательно указывает на необходимость устранения из Основного закона Армении положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, подчеркивая, что без этого подписание мирного договора не может гарантировать долгосрочной стабильности.

Упоминание «институционального мира» и делимитации границы в контексте конституционного референдума свидетельствует о том, что в Ереване осознают прямую зависимость региональных процессов от внутренней правовой базы. Кроме того, включение в этот перечень проекта TRIPP подтверждает, что армянское руководство рассматривает разблокирование региональных коммуникаций и транспортных связей в едином пакете с обновлением государственного устройства и юридическим закреплением мирных договоренностей.

Дилемма для оппозиции и риски для власти

Предложенная Пашиняном формула ставит перед армянской оппозицией непростую тактическую задачу. С одной стороны, премьер впервые столь открыто озвучил сценарий собственной отставки в случае провала референдума, что формально отвечает главному требованию протестного движения последних лет. С другой — согласие на правила игры, продиктованные властью, означает фактическую легитимизацию конституционной реформы, против которой оппозиционные силы выступают принципиально, обвиняя правительство в односторонних уступках.

В то же время риски несет и сам Никол Пашинян. Обещание уйти с поста при любом результате голосования способно создать парадоксальную электоральную мотивацию. Часть граждан, уставших от политической турбулентности или недовольных социально-экономической ситуацией, может воспринять референдум как самый быстрый способ сменить власть и проголосовать «против» текста Конституции вне зависимости от его юридического содержания.

Ближайшие недели, на которые анонсирована публикация проекта нового Основного закона, покажут, насколько серьезны намерения Еревана перейти от жесткой парламентской полемики к реальной подготовке референдума — и готова ли армянская политическая система к очередному испытанию на прочность.

О том, насколько серьезны намерения Никола Пашиняна, действительно ли он готов уйти в случае провала референдума и какие риски несет предложенная им «сделка» для внутренней политики Армении и регионального мирного процесса, 1news.az спросил у экспертов из Баку и Еревана.

Цена шести голосов

Заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов:

«Пашинян демонстрирует намерение убедить оппозицию дать ему шесть недостающих голосов для объявления референдума по Конституции.

Первый вариант, который он предлагает: оппозиция обеспечивает шесть голосов, и стороны идут на референдум. Если оппозиция уверена, что народ не поддержит новую конституцию, то в случае провала голосования Пашинян готов уйти в отставку — таким образом, референдум фактически станет плебисцитом доверия к нему.

Второй вариант: если оппозиция не поддержит референдум, Пашиняну придется уйти в отставку, чтобы запустить внеочередные парламентские выборы, по итогам которых нынешняя оппозиция может потерять часть своих мандатов».

Тонкий расчет

Армянский блогер и общественный деятель Ишхан Вердян:

«На мой взгляд, это предложение вполне серьезно, и Никол Пашинян действительно намерен действовать так, как заявил. Однако в этой ситуации есть важный нюанс.

У главы армянского правительства давно наблюдается проблема с удержанием инициативы. На протяжении большей части своей политической карьеры он вынужден не столько формировать повестку, сколько реагировать на вызовы оппонентов, постоянно выступая в роли отвечающего. Для политика это существенная уязвимость, и нынешний шаг — очередная попытка перехватить инициативу и навязать оппозиции собственные правила игры.

В самой логике этого предложения есть четкий расчет. В случае провала референдума отставка станет для Пашиняна единственным выходом, поскольку его дальнейшее пребывание у власти утратит политический смысл. Непринятие новой Конституции поставит на паузу мирный договор и весь процесс нормализации отношений с Азербайджаном. Для премьера, построившего всю свою нынешнюю стратегию именно на мирной повестке, такой исход обернулся бы критическим провалом.

При положительном исходе плебисцита и принятии нового Основного закона он также уйдет, но, безусловно, не сразу. Пашинян аргументирует это необходимостью финализировать процесс нормализации отношений с Азербайджаном. Очевидно, что эта задача рассчитана не на месяцы и даже не на один год — она может занять больше одной политической каденции. Впереди огромный объем работы, и, полагаю, именно нынешний глава кабмина способен довести ее до логического конца.

Именно поэтому я расцениваю его заявление как вполне серьезное — при том, что оно одновременно служит попыткой сместить фокус дискуссии и самому стать ее главным драйвером. Здесь Пашинян уже не отбивается от заявлений оппонентов, а формирует собственную повестку и диктует им свои условия.

Премьер добивается проведения конституционного референдума, поскольку это единственная реальная возможность завершить мирный процесс с Азербайджаном и окончательно закрыть конфликтную страницу. Альтернативы в сложившихся обстоятельствах попросту нет.

В то же время я бы не стал переоценивать доводы оппозиции о неспособности Пашиняна консолидировать общество вокруг конституционных изменений.

Полностью выдавить оппозицию из парламента юридически невозможно, поэтому расчет Пашиняна может быть тоньше. Власти способны поставить под сомнение легитимность нынешних парламентских партий, указав на несоответствие их программ концепции армянской государственности, и создать правовую базу для их вытеснения из политики.

Общественной поддержки для этого, думаю, хватит, а вот хватит ли политического чутья пройти этот путь без ошибок и нового кризиса — покажет время».