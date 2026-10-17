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Число жертв проливных дождей в Стамбуле возросло до пяти

Редакция 1news11:00 - Сегодня
Число жертв проливных дождей в Стамбуле возросло до пяти

Число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Стамбуле, возросло до пяти, накануне была информация о четырех жертвах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на турецкую прессу.

Согласно информации, три человека к настоящему моменту числятся пропавшими без вести. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что ранее одного из пропавших нашли живым.

Отметим, что непрекращающиеся уже несколько дней проливные дожди вызвали серьезные последствия в ряде городов Турции. Во всех учебных заведениях Стамбула, Зонгулдака, Яловы, Коджаэли, Дюздже и Сакарьи отменены занятия.

По данным метеорологов, это сильнейшие дожди в Стамбуле за последние 84 года.

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