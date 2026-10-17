В Ормузе с начала октября атаковано рекордное количество судов

Двадцать два судна были атакованы за первые 13 дней октября в Ормузском проливе, следует из подсчетов ТАСС.

Этот показатель уже превысил общее число инцидентов за весь март 2026 года, который ранее удерживал рекорд по количеству атак.

С 1 по 13 октября об атаках сообщило 22 судна. В результате всех инцидентов 15 моряков получили ранения, двое пропали без вести, одно судно затонуло, следует из данных Международной морской организации.

Больше всего судов подвергались ударам 11 октября. В течение этого дня о повреждениях сообщили экипажи шести судов. 4 и 13 октября было получено по три уведомления.