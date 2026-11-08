«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» — Эльвин Гусейнов в гостях Life FM

Невидимый героизм за Великой Победой — эксклюзивное интервью с Эльвином Гусейновым.

Руководитель Фонда “YAŞAT” Эльвин Гусейнов стал гостем специального выпуска подкаста Life FM — проекта страховой компании PASHA Life, посвящённого 8 Ноября — Дню Победы.

Интервью, состоявшееся в Парке Победы в Ханкенди, было посвящено историческому значению Победы, человеческим судьбам, стоящим за ней, историям семей шехидов и ветеранов, общественной солидарности, а также ответственности, которую мы несём перед будущими поколениями.

Представляем наиболее интересные моменты интервью:

— Что для вас означает День Победы?

День Победы — это день гордости для всего нашего народа. Однако мы не должны забывать, что у этой медали Победы есть и невидимая сторона. За ней стоят оборвавшиеся жизни наших шехидов, утраченное здоровье ветеранов, слёзы матерей шехидов и дети, которым никогда не суждено увидеть своих отцов.

«Победа — это доверие, оставленное нам нашими шехидами и ветеранами. Мы должны беречь это доверие и передать его будущим поколениям как священное наследие».

— Что является самым важным в поддержке семей шехидов?

Помимо материальной поддержки, семьи шехидов нуждаются во внимании, заботе и уверенности в том, что о них помнят. Считаю, что каждый из нас должен находить время, чтобы посещать семьи шехидов, навещать их, выслушивать и давать им почувствовать, что они не остаются один на один со своими переживаниями.

— Есть ли история из деятельности Фонда “YAŞAT”, которая особенно запомнилась вам?

Несколько лет назад мы получили информацию о тяжёлом заболевании трёхлетнего ребёнка шехида. Состояние ребёнка было критическим, требовалась срочная операция. Была организована координация между Азербайджаном, Данией и Турцией, в результате чего ребёнку обеспечили лечение в Анкаре.

На лечение и операции ребёнка было выделено более 260 тысяч манатов. Сегодня этот ребёнок ходит в школу и получает образование.

«Если бы не Фонд “YAŞAT”, мать, потерявшая супруга, могла бы потерять и своего ребёнка. Сегодня же мы испытываем радость от того, что этот ребёнок продолжает жить и строить своё будущее».

— Что вы думаете о невидимых ранах людей, вернувшихся с войны?

Мы должны уметь стать рукой для человека, потерявшего руку, ногой для того, кто лишился ноги, и глазами для того, кто потерял зрение. Воспоминания о войне навсегда остаются с человеком. В наших силах поддержать ветеранов в восстановлении их внутреннего мира, социальной адаптации и преодолении психологических трудностей.

— Каким вы видите будущее Ханкенди?

Мы вернулись в Карабах и Ханкенди с образованием и культурой. В будущем значительная часть молодёжи, получающей здесь образование, останется на этой земле, будет жить и созидать.

«Почти 30 лет нам потребовалось для того, чтобы наш гражданин смог сказать: “Я возвращаюсь домой”. Именно поэтому мы должны беречь эти земли, поддерживать на них жизнь и развивать их».

Победа — это не только одержанная победа, но и наследие, которое необходимо беречь, ответственность, которую нужно нести, и ценность, которую следует передать будущим поколениям.

Life FM — подкаст-проект страховой компании PASHA Life, объединяющий людей, добившихся успеха в различных сферах и отличающихся своим опытом, мировоззрением и жизненными историями.

В предыдущих выпусках проекта гостями стали представители различных сфер: генеральный исполнительный директор PASHA Financial Holding Фарид Мамедов, председатель Правления PASHA Life Ульвия Джаббарова, генеральный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист, оперный певец Юсиф Эйвазов, народный артист, композитор Эльдар Мансуров, а также народный поэт Вахид Азиз.

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