 «Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» — Эльвин Гусейнов в гостях Life FM | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» — Эльвин Гусейнов в гостях Life FM

Редакция 1news10:00 - Сегодня
«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» — Эльвин Гусейнов в гостях Life FM

Невидимый героизм за Великой Победой — эксклюзивное интервью с Эльвином Гусейновым.

Руководитель Фонда “YAŞAT” Эльвин Гусейнов стал гостем специального выпуска подкаста Life FM — проекта страховой компании PASHA Life, посвящённого 8 Ноября — Дню Победы.

Интервью, состоявшееся в Парке Победы в Ханкенди, было посвящено историческому значению Победы, человеческим судьбам, стоящим за ней, историям семей шехидов и ветеранов, общественной солидарности, а также ответственности, которую мы несём перед будущими поколениями.

Представляем наиболее интересные моменты интервью:

— Что для вас означает День Победы?

День Победы — это день гордости для всего нашего народа. Однако мы не должны забывать, что у этой медали Победы есть и невидимая сторона. За ней стоят оборвавшиеся жизни наших шехидов, утраченное здоровье ветеранов, слёзы матерей шехидов и дети, которым никогда не суждено увидеть своих отцов.

«Победа — это доверие, оставленное нам нашими шехидами и ветеранами. Мы должны беречь это доверие и передать его будущим поколениям как священное наследие».

— Что является самым важным в поддержке семей шехидов?

Помимо материальной поддержки, семьи шехидов нуждаются во внимании, заботе и уверенности в том, что о них помнят. Считаю, что каждый из нас должен находить время, чтобы посещать семьи шехидов, навещать их, выслушивать и давать им почувствовать, что они не остаются один на один со своими переживаниями.

— Есть ли история из деятельности Фонда “YAŞAT”, которая особенно запомнилась вам?

Несколько лет назад мы получили информацию о тяжёлом заболевании трёхлетнего ребёнка шехида. Состояние ребёнка было критическим, требовалась срочная операция. Была организована координация между Азербайджаном, Данией и Турцией, в результате чего ребёнку обеспечили лечение в Анкаре.

На лечение и операции ребёнка было выделено более 260 тысяч манатов. Сегодня этот ребёнок ходит в школу и получает образование.

«Если бы не Фонд “YAŞAT”, мать, потерявшая супруга, могла бы потерять и своего ребёнка. Сегодня же мы испытываем радость от того, что этот ребёнок продолжает жить и строить своё будущее».

— Что вы думаете о невидимых ранах людей, вернувшихся с войны?

Мы должны уметь стать рукой для человека, потерявшего руку, ногой для того, кто лишился ноги, и глазами для того, кто потерял зрение. Воспоминания о войне навсегда остаются с человеком. В наших силах поддержать ветеранов в восстановлении их внутреннего мира, социальной адаптации и преодолении психологических трудностей.

— Каким вы видите будущее Ханкенди?

Мы вернулись в Карабах и Ханкенди с образованием и культурой. В будущем значительная часть молодёжи, получающей здесь образование, останется на этой земле, будет жить и созидать.

«Почти 30 лет нам потребовалось для того, чтобы наш гражданин смог сказать: “Я возвращаюсь домой”. Именно поэтому мы должны беречь эти земли, поддерживать на них жизнь и развивать их».

Победа — это не только одержанная победа, но и наследие, которое необходимо беречь, ответственность, которую нужно нести, и ценность, которую следует передать будущим поколениям.

Life FM — подкаст-проект страховой компании PASHA Life, объединяющий людей, добившихся успеха в различных сферах и отличающихся своим опытом, мировоззрением и жизненными историями.

В предыдущих выпусках проекта гостями стали представители различных сфер: генеральный исполнительный директор PASHA Financial Holding Фарид Мамедов, председатель Правления PASHA Life Ульвия Джаббарова, генеральный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист, оперный певец Юсиф Эйвазов, народный артист, композитор Эльдар Мансуров, а также народный поэт Вахид Азиз.

Полную версию интервью смотрите на нашем YouTube-канале:

Поделиться:
309

Актуально

Мнение

Сегодня День города Шуша

Общество

Турецкие болельщики напали на ринге в Стамбуле на боксера с азербайджанскими ...

Мнение

Сила государства, воля лидера и подвиг солдата - формула азербайджанской Победы

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

Общество

Турецкие болельщики напали на ринге в Стамбуле на боксера с азербайджанскими корнями

PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы

Совет прессы: Азербайджанские журналисты также внесли свой вклад в достижение Победы

«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» — Эльвин Гусейнов в гостях Life FM

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Азербайджане 14-летняя девочка забеременела от школьного друга

Учёный с докторской степенью британского университета назначен замдекана Карабахского университета

Арсен Агамалян: Эту поездку я не забуду никогда. Баку, какой же ты прекрасный - ФОТО

В Азербайджане в возрасте 17 лет скончалась молодая чемпионка

Последние новости

Премьер Пакистана считает 8 Ноября историческим свидетельством мужества азербайджанского народа

Сегодня, 11:43

Турецкие болельщики напали на ринге в Стамбуле на боксера с азербайджанскими корнями

Сегодня, 11:25

Сила государства, воля лидера и подвиг солдата - формула азербайджанской Победы

Сегодня, 11:00

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Сегодня, 10:45

PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы

Сегодня, 10:34

Совет прессы: Азербайджанские журналисты также внесли свой вклад в достижение Победы

Сегодня, 10:20

«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» — Эльвин Гусейнов в гостях Life FM

Сегодня, 10:00

Джейхун Байрамов: Победа Азербайджана — воплощение единства нашего народа

Сегодня, 09:51

МИД Азербайджана: День Победы — это символ нашей национальной солидарности и веры в будущее

Сегодня, 09:35

Мехрибан Алиева: Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие

Сегодня, 09:20

Сегодня День города Шуша

Сегодня, 09:00

Азербайджан празднует День Победы

Сегодня, 00:00

Париж снова кипит: 46 000 недовольных французов вышли на протесты против роста цен - ВИДЕО

07 / 11 / 2026, 23:40

Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

07 / 11 / 2026, 23:20

Голубь мира меняет оперение, но из-под перьев виден камуфляж

07 / 11 / 2026, 23:00

В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан

07 / 11 / 2026, 22:40

Таксист убил жену и шестерых её родственников после неудачной смены

07 / 11 / 2026, 22:20

Фонтан Висенте Травера на площади Испании в Севилье окрасился в цвета флага Азербайджана

07 / 11 / 2026, 22:00

Во Франции в субботних демонстрациях приняли участие почти 150 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

07 / 11 / 2026, 21:40

Число погибших при стрельбе в Кракове возросло до шести, ранены 15 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

07 / 11 / 2026, 21:29
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18