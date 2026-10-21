Незаконные раскопки в Лерике завершились трагедией: один человек погиб, один задержан

20 октября в горной местности Лерикского района полиция выявила трёх человек, которые проводили незаконные раскопки в поисках золота.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, при задержании эти лица оказали сопротивление и попытались скрыться. Во время побега один из них, Р.Сафаров, сорвался со скалы в ущелье и скончался от полученных травм.

Другой участник, Э.Керимов, был задержан.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты инструменты для бурения и самодельное взрывное устройство, похожее на динамит.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности и задержанию третьего участника происшествия.