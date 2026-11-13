Стали известны подробности ножевого ранения беременной женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности поножовщины в Товузском районе, в результате которой 24-летняя женщина получила ножевое ранение.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент случился перед одним из кафе, расположенных в городе Говлар.

Согласно информации, пострадавшую Сабину Мамедли (2002 г.р.) доставили в Товузскую центральную районную больницу, где ей незамедлительно провели операцию. Состояние женщины, которая, по имеющимся сведениям, беременна, оценивается как тяжелое.

Отмечается, что подозреваемым в совершении преступления является брат пострадавшей Аршад Мамедли (2007 г.р.). По предварительным данным, в ходе возникшего на почве личных отношений конфликта он нанес сестре один удар ножом в область поясницы.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Отметим, что оба являются жителями села Дюз Джырдахан Товузского района.

По данному факту в Товузском районном отделе полиции проводится расследование.

17:55

В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений беременной женщине.

По информации, полученной Oxu.Az, правоохранители задержали брата женщины, Э.Мамедзаде.

17:34

Беременная женщина подверглась нападению перед зданием Центра Asan Xidmət в Товузе.

Как сообщает Report, пострадавшая получила ножевые ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности инцидента уточняются.

По факту начато расследование.