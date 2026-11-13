Стали известны подробности ножевого ранения беременной женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО
Стали известны подробности поножовщины в Товузском районе, в результате которой 24-летняя женщина получила ножевое ранение.
Как сообщает Oxu.Az, инцидент случился перед одним из кафе, расположенных в городе Говлар.
Согласно информации, пострадавшую Сабину Мамедли (2002 г.р.) доставили в Товузскую центральную районную больницу, где ей незамедлительно провели операцию. Состояние женщины, которая, по имеющимся сведениям, беременна, оценивается как тяжелое.
Отмечается, что подозреваемым в совершении преступления является брат пострадавшей Аршад Мамедли (2007 г.р.). По предварительным данным, в ходе возникшего на почве личных отношений конфликта он нанес сестре один удар ножом в область поясницы.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.
Отметим, что оба являются жителями села Дюз Джырдахан Товузского района.
По данному факту в Товузском районном отделе полиции проводится расследование.
17:55
В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений беременной женщине.
По информации, полученной Oxu.Az, правоохранители задержали брата женщины, Э.Мамедзаде.
17:34
Беременная женщина подверглась нападению перед зданием Центра Asan Xidmət в Товузе.
Как сообщает Report, пострадавшая получила ножевые ранения.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности инцидента уточняются.
По факту начато расследование.