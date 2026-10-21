В некоторых районах Азербайджана выпал снег - Фактическая погода

По состоянию на 11:00 21 октября на большей части территории Азербайджана осадков не было.

Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные дожди, а в высокогорных районах Ордубада выпал снег.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Ордубаде и Лерике выпало по 4 мм осадков, в Шахбузе, Гедабее и Гусаре - по 2 мм, в Гёйгёле, Шамкире, Дашкесане, Шеки, Мингячевире, Ярдымлы и Астаре - по 1 мм.