 Дочь генерал-майора Натига Алиева отправили под домашний арест - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Дочь генерал-майора Натига Алиева отправили под домашний арест - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news18:50 - Сегодня
Дочь генерал-майора Натига Алиева отправили под домашний арест - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Сумгайытском городском суде рассмотрели представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Тюркяр Алиевой, дочери генерал-майора запаса Натига Алиева, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает Oxu.Az, заседание прошло под председательством судьи Вюсали Мамедовой. По решению суда в отношении Т. Алиевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что Тюркяр Алиева работала модератором.

Уголовное дело в отношении неё возбуждено Сумгайытской городской прокуратурой на основании жалобы заместителя председателя правления Агентства АР по разминированию (ANAMA), генерал-майора Джейхуна Рзаева. Т. Алиева была привлечена к следствию и задержана.

15:18

Дочь генерал-майора Натига Алиева Тюркяр Алиева доставлена в Сумгайытский городской суд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, из-за ухудшения самочувствия Т.Алиевой вызвали скорую помощь.

Ожидается, что в ближайшее время она предстанет перед судьей.

11:52

Стала известна личность одного из заявителей, обратившихся с жалобой на задержанную Тюркяр Алиеву — дочь бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства обороны Азербайджана генерал-майора Натига Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, одним из инициаторов обращения выступил заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) генерал-майор Джейхун Рзаев. Именно его заявления и еще одного потерпевшего послужили основанием для задержания Тюркяр Алиевой в качестве подозреваемой.

В комментарии журналистам адвокат задержанной Хикмет Алиев заявил, что сторона защиты категорически отвергает выдвинутые обвинения и готова предоставить все необходимые подтверждающие материалы.

«В настоящее время я нахожусь за пределами страны, однако полностью в курсе дела. Могу однозначно сказать: этот спор носит исключительно гражданско-правовой характер, и никакого состава преступления здесь нет. Все наши доказательства мы представим следствию и суду», — подчеркнул правозащитник.

Решение суда об избрании меры пресечения в отношении дочери генерала пока не принято. В данный момент она дает показания в органах прокуратуры.

Тюркяр Алиева известна в профессиональной среде как медиатор. В свою очередь, генерал-майор Джейхун Рзаев долгие годы прослужил в ныне упраздненном Министерстве национальной безопасности (МНБ).

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