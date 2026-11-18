Бывший полузащитник сборной Испании Хуан Мата завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Иногда любить — значит отпустить. Спасибо, футбол», — написал Мата, выложив ролик, в котором он вешает бутсы на гвоздь.

Последним клубом Маты был «Мельбурн Виктори», где он выступал с 2025 года.

Также испанец играл за вторую команду мадридского «Реала», «Валенсию», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай», японский «Виссел Кобе» и «Уэстерн Сидней Уондерерс».

С «Челси» Мата выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы, с «Манчестер Юнайтед» — Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы, с «Галатасараем» — чемпионат Турции, с «Виссел Кобе» — чемпионат Японии.

В составе сборной Испании Мата стал чемпионом мира (2010) и чемпионом Европы (2012). За национальную команду провел 41 матч и забил 10 голов.