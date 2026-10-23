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Азиатская конфедерация футбола поддержала Инфантино на новый срок во главе ФИФА

1news Lab09:47 - Сегодня
Азиатская конфедерация футбола поддержала Инфантино на новый срок во главе ФИФА

Азиатская конфедерация футбола (АФК) поддержала Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА, на которых он добивается четвертого срока. Об этом на внеочередном конгрессе организации в Токио заявил президент АФК шейх Салман бин Ибрахим Аль Халифа.

Объявляя о поддержке, шейх Салман обнял Инфантино перед участниками конгресса.

«Мы подтверждаем нашу полную приверженность поддержке вас и вашего руководства в стремлении получить новый мандат президента ФИФА, - сказал шейх Салман. - Вы посетили много стран Азии. Я говорил со многими членами конфедерации на этом континенте. Я знаю ваши чувства, и считаю, что ваша приверженность также очевидна».

АФК объединяет 47 членов. Даже если не все они последуют позиции главы конфедерации, эти голоса могут стать ключевыми для получения Инфантино нового мандата во главе руководящего органа мирового футбола.

Обращаясь к Инфантино, шейх Салман дал понять, что поддержку выразят не все члены АФК, но большинство.

«Мое мнение, я уверен, совпадает с мнением большинства моих членов. И я сказал вам об этом», - отметил он.

Выборы президента ФИФА пройдут в марте, крайний срок подачи заявок конкурентами Инфантино - 18 ноября. Заявок пока не поступало.

Заявление о поддержке стало резким разворотом в позиции шейха Салмана. Ранее АФК вместе с руководящими футбольными органами Европы, Северной и Центральной Америки заявляла, что Инфантино допустил «фундаментальное нарушение доверия».

Инфантино принес извинения в Цюрихе перед советом ФИФА, в который входят 37 членов и который он возглавляет, за «ошибки», допущенные при подготовке отмененного плана проведения чемпионата мира стоимостью 4,2 миллиарда долларов.

В своей речи шейх Салман упомянул о разногласиях с Инфантино, не вдаваясь в детали.

«Джанни, я хочу прояснить: да, у нас были вопросы, которые мы обсуждали в прошлом. Но давайте не связывать эти две вещи. Думаю, в последние дни, когда мы встретились в Цюрихе, вы дали понять, что между нами есть подлинное понимание», - сказал он.

«Прошлое, я уверен, является частью нашей истории. Уверен, мы все извлекли из него важные уроки. Сейчас важно то, как мы движемся вперед вместе. Думаю, у всех есть вопросы, и я уверен, что ответы будут доступны - и нам в Азии, и остальному миру», - добавил глава АФК.

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