Сборные Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Англии, Испании, Норвегии и Португалии вышли в плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 по итогам группового этапа.

Жеребьёвка четвертьфиналов состоится в пятницу, 20 ноября. Первые матчи указанной стадии пройдут 25–27 марта 2027 года, ответные — 28–30 марта. Финальная часть нынешнего розыгрыша Лиги наций состоится 9–13 июня.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

Турнир также связан с отборочной кампанией к чемпионату Европы 2028 года.