Чемпионат мира FIFA U-15: сборная Азербайджана одержала крупную победу над Гибралтаром

Сборная Азербайджана провела очередной матч на проходящем в Баку чемпионате мира FIFA U-15.

Подопечные Фамиля Халилова встретились с командой Гибралтара в матче за 81–96-е места. Поединок завершился победой наших футболистов со счетом 5:1. В первой игре дня наша сборная уступила команде Чили (1:3).

Чемпионат мира завершится 30 октября проведением в Baku Crystal Hall 6 финальных игр, церемониями награждения и закрытия.