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Чемпионат мира FIFA U-15: сборная Азербайджана одержала крупную победу над Гибралтаром

Редакция 1news20:00 - Сегодня
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Чемпионат мира FIFA U-15: сборная Азербайджана одержала крупную победу над Гибралтаром

Сборная Азербайджана провела очередной матч на проходящем в Баку чемпионате мира FIFA U-15.

Подопечные Фамиля Халилова встретились с командой Гибралтара в матче за 81–96-е места. Поединок завершился победой наших футболистов со счетом 5:1. В первой игре дня наша сборная уступила команде Чили (1:3).

Чемпионат мира завершится 30 октября проведением в Baku Crystal Hall 6 финальных игр, церемониями награждения и закрытия.

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