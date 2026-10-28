Чемпионат мира FIFA U-15: сборная Азербайджана одержала крупную победу над Гибралтаром
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Сборная Азербайджана провела очередной матч на проходящем в Баку чемпионате мира FIFA U-15.
Подопечные Фамиля Халилова встретились с командой Гибралтара в матче за 81–96-е места. Поединок завершился победой наших футболистов со счетом 5:1. В первой игре дня наша сборная уступила команде Чили (1:3).
Чемпионат мира завершится 30 октября проведением в Baku Crystal Hall 6 финальных игр, церемониями награждения и закрытия.
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