Бывший глава Японской ассоциации футбола Кодзо Тасима и глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло будут соперниками нынешнего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Выборы главы организации состоятся 18 марта в Марокко.