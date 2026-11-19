Участие в выборах президента ФИФА примут три кандидата - ФОТО
Бывший глава Японской ассоциации футбола Кодзо Тасима и глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло будут соперниками нынешнего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на выборах.
Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Выборы главы организации состоятся 18 марта в Марокко.
Кандидатуры были переданы в избирательный комитет для рассмотрения и принятия решения об их допуске к участию в выборах. Согласно уставу ФИФА и избирательному календарю ассоциации-члены ФИФА будут уведомлены о списке выдвинутых и допущенных кандидатах не позднее 18 февраля.
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